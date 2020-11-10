Star TV'nin yeni dizisi 'Seni Çok Bekledim' setinden ilk kare Özcan Deniz'den geldi
Star’ın yakında seyircisi ile buluşmaya hazırlanan yeni dizisi ‘Seni Çok Bekledim’in çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Setten ilk kare ise dizinin başrol oyuncusu Özcan Deniz’den geldi.
Babil dizisinin yerine geçecek olan Star TV'nin yeni dizisi gerçek bir hayat hikayesini konu alıyor. ‘Seni Çok Bekledim’in başrollerinde, Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu yer alıyor.
Tutkulu bir aşk hikayesinin herkesi ekran başına kilitleyeceği dizinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Erzincan’da tamamlanan çekimlerin ardından İstanbul’a gelen ‘Seni Çok Bekledim’ ekibi, kamera karşısına geçerek kayda girdi.
Tutkulu bir aşk hikayesini anlatacak
Özcan Deniz, ailesinden uzak, tek başına bir hayat kurmuş, iş adamı ‘Kadir ’karakterine hayat verirken, İrem Helvacıoğlu ise babasız büyümüş ve kendi ayakları üzerinde durmuş, fotoğrafçı ‘Ayliz’ karakteri ile seyirci karşısına çıkacak.
Yıllar boyunca birbirine teğet geçen Kadir ve Ayliz, birbirlerinin hayatına umulmadık biranda girecek ve birlikte inanılmaz bir mucizeye tanıklık edecekler.