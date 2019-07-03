Star TV'nin yeni dizi Güvercin'in yönetmeni kim olacak?

Star TV'nin yeni dizi Güvercin'in yönetmeni kim olacak?

Pastel Film'in Star için çekeceği yeni dizisi Güvercin'in yönetmeni belli oldu.

Star TV'nin yeni dizi Güvercin'in yönetmeni kim olacak? - Sayfa 1

Pastel Film iki yeni projeye birden imza atmaya hazırlanıyor. Şirketin Kanal D için çekeceği 'Zümrüdü Anka' adlı diziyi Cemal Şan yönetecek. Kapadokya'da çekilecek diziyi Can Sinan yazıyor. 

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Star TV'nin yeni dizi Güvercin'in yönetmeni kim olacak? - Sayfa 2

 Yeni sezonda seyirciyle buluşacak dizinin cast çalışmaları devam ediyor. Cemal Şan dizi için şu günlerde mekan bakıyor.

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Star TV'nin yeni dizi Güvercin'in yönetmeni kim olacak? - Sayfa 3

Pastel Film 'Güvercin' adlı diğer dizisini ise Star için çekecek. Dizinin yönetmenliği için usta isim Altan Dönmez ile anlaşıldı. 

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Star TV'nin yeni dizi Güvercin'in yönetmeni kim olacak? - Sayfa 4

Antep'te çekilecek 'Güvercin'i Halil Özer ve ekibi yazıyor.

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