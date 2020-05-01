Star TV'nin sevilen yapımı Sefirin Kızı dizisinden kötü haber geldi!

Star TV'nin yeni yapımı olan Sefirin Kızı, Mart ayı içerisinde Çin'den tüm dünyaya yayılan salgının şiddetini arttırmasından sonra, tedbirler kapsamında birçok dizi setlerinin durdurulması kararı alındı. Setlere ara veren Sefirin Kızı'ndan izleyicisini üzecek bir haber geldi.