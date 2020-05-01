Star TV'nin sevilen yapımı Sefirin Kızı dizisinden kötü haber geldi!
Salgın sonrası alınan tedbirler kapsamında bir süre dizi setleri çekimlerine ara verme kararı aldı. Star TV ekranlarının sevilen dizisi Sefirin Kızı'dan hayranlarını üzecek haber geldi.
Star TV'nin yeni yapımı olan Sefirin Kızı, Mart ayı içerisinde Çin'den tüm dünyaya yayılan salgının şiddetini arttırmasından sonra, tedbirler kapsamında birçok dizi setlerinin durdurulması kararı alındı. Setlere ara veren Sefirin Kızı'ndan izleyicisini üzecek bir haber geldi.
"Sezon finali kararı alındı": Başrollerinde Engin Akyürek, Neslihan Atagül, Uraz Kaygılaroğlu, Erdal Küçükkömürcü gibi isimlerin başrolü paylaştığı dizinin sezon final tarihi belli oldu.
"19. bölümde sezon finali yapacak": Yayımlandığı günden itibaren reytinglerde zirveyi zorlayan Sefirin Kızı, Mayıs ayı içerisinde çekimlerine başlayacak. Çekimlerin başlanmasının ardından dizi 4 bölüm daha yayınlanıp sezon finali yapacağı öğrenildi. Sefirin Kızı 19. bölüm ile sezon finaline çıkacak.
Star TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi son olarak 16 Mart Pazartesi akşamı 14. bölümüyle ekrana gelmişti. Sefirin Kızı son bölüme Sancar ve Nare arasındaki duygusal sahneler geceye damga vurdu.