Star TV'nin sevilen dizisinden final kararı!

Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın’ın üstlendiği, senaryosunu Ethem Özışık’ın kaleme aldığı, Türkiye'de ilk kez Genel Kurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirilen dizi olma özelliğini de taşıyan ‘Söz’ dizisi, 84. bölümüyle final yapacak.