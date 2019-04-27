Star TV'nin sevilen dizisinden final kararı!
Dev oyuncu kadrosu, heyecan ve aksiyon dolu hikayesiyle ekranlara damgasını vuran 'Söz' dizisi final yapıyor.
Star TV'de pazartesi akşamları ekrana gelen 'Söz' dizisinde flaş bir gelişme yaşandı. Üç sezondur yayınlanan Söz'ün Mayıs ayı sonunda ekrana veda edeceği ortaya çıktı. Söz dizisinin 80. yeni bölüm fragmanındaki 'Son 5 bölüm' yazısı dikkat çekti.
Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın’ın üstlendiği, senaryosunu Ethem Özışık’ın kaleme aldığı, Türkiye'de ilk kez Genel Kurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirilen dizi olma özelliğini de taşıyan ‘Söz’ dizisi, 84. bölümüyle final yapacak.
Söz dizisinin 84. final bölümü ise 27 Mayıs Pazartesi yayınlanacak.
Söz dizisi 80. yeni bölümüyle 29 Nisan 2019 Pazartesi akşamı Star'da olacak. Söz'ün bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?
Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı korkunç saldırı sonrası, vatanın dört bir yanından özel yeteneklere sahip on iki kahraman Özel Kuvvet Askeri görevlendirilir.