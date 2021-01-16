Star TV'nin sevilen dizisi Akrep'in başrolü Demek Akbağ özelini anlattı 'Kurallarım yok'

Akbağ, oyunculukta kuralları olup olmadığı sorusunu ise şöyle yanıtladı:

''Kuralları ben değil, beni seven seyirci koyuyor. Ben ailenin kızıyım, annesiyim, ablasıyım. Kurallarım yok ama o kuralları uygulayacağım roller de teklif edilmedi!''