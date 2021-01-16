Star TV'nin sevilen dizisi Akrep'in başrolü Demek Akbağ özelini anlattı 'Kurallarım yok'
Akrep dizisinin Perihan'ı Demet Akbağ, kariyeri ve özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalar yaptı.
Star TV'nin sevilen dizisi Akrep'te Perihan karakterine hayat veren Demet Akbağ, Jülide Ateş ile 40 programına konuk oldu. Kariyeri ve özel hayatıyla ile ilgili sorulara yanıt veren usta oyuncu ''Eyvah Eyvah'' adlı sinema filmi serisinde birlikte rol aldığı Ata Demirer’le bağını şöyle anlattı:
''Eyvah Eyvah’ta kardeş kazandım. Ata’yı severdim ama film çalışması sırasındaki yakınlaşmamız bizi abla-kardeş, arkadaş, dost yaptı.''
''İyi ki de oldu. Meslektaşım, arkadaşım, kardeşim, zaman zaman özleyip sadece sesini duymak için aradığım, çok özel biridir Ata.''
Akbağ, oyunculukta kuralları olup olmadığı sorusunu ise şöyle yanıtladı:
''Kuralları ben değil, beni seven seyirci koyuyor. Ben ailenin kızıyım, annesiyim, ablasıyım. Kurallarım yok ama o kuralları uygulayacağım roller de teklif edilmedi!''