Star TV'nin reytinglerde çakılan dizisi Çocuk'a Erkenci Kuş'tan bomba transfer!
Büyük umutlarla yayın hayatına başlayan ancak çok yakında final yapması beklenen Çocuk dizisine flaş bir transfer gerçekleştirildi.
Başrollerinde Nazan Kesal, İsmail Hacıoğlu, Ceyda Ateş ve Merve Çağıran'ın bulunduğu Çocuk dizisi, yayınlanan ilk bölümlerinden itibaren reyting yarışında tutunamamış ve hakkında final iddiaları ortaya atılmıştı.
Kanalın final kararı vereceği an merakla beklenirken, önce son çare olarak dizinin yayın günü değiştirilmiş ve Salı gününe alınmıştı. Son olarak ise kadroya Erkenci Kuş'ta rol alan genç bir ismin dahil olduğu öğrenildi.
Cansın Çekili ismindeki oyuncunun, dizide Şule’nin (Ceyda Ateş) yurt dışında yaşayan kız kardeşi Zeynep olarak izleyici karşısına çıkacağı öğrenildi. Çekili, dizide Zeynep karakterine hayat verecek.
Dizi final mi yapacak?
Henüz resmi bir açıklama gelmese de, reytinglerde rakiplerine yenilen dizinin Kasım ayı içerisinde final yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.