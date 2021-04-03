Star TV'nin iddialı yapımı da final kararı aldı Show TV ve FOX TV'de duyurmuştu
SHOW TV ve FOX TV'nin ardından bir final kararı da Star TV ekranlarından geldi. İddialı başlayan yapımın fişi çekildi.
Kanallar sezon sonu yaklaştıkça bir bir final kararlarını duyuruyor. İddialı yapımların final kararları ise seyirciyi hayrete düşürmeye devam ediyor. Yaz sezonu için hazırlıkları tam gaz devam ederken birçok kanal final yapacak dizilerini duyurdu.
Star TV de final yapacak olan dizisini açıkladı. İddialı başlayan ve merak edilen Özcan Deniz'in dizisi Seni Çok Bekledim için kötü haber geldi.
Özcan Deniz'in çekimleri Katar'da başlayıp İstanbul'da devam eden dizisi Seni Çok Bekledim dizisi için de final kararı alındı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Deniz'in başrolünü İrem Helvacıoğlu ile paylaştığı dizisi 13. bölümde ekrana veda edecek.