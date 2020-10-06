Star TV'nin dizisi yeni sezonda tutunamadı şaşırtan final kararı
Star TV dizisi de yeni sezonda reyting kurbanı oldu. İddialı yapımlar arasında yer alan dizinin hayranlarını üzen final kararı geldi.
Televizyon ekranlarında dizilerin kıyasıya reyting yarışları sürerken bazı yapımlar için kötü haberler gelmeye başladı. Yeni sezonun başlamasıyla devam eden diziler yaz sezonunda başlayan dizilerin ayağını kaydırdı. Seyirci, devam eden dizilerine döndü ve yeni başlayan dizilerin reytinglerindeki düşüşler final kararı verdirtti.
Star TV'de başlayan, Elçin Sangu, Ozan Dolunay ve Yasemin Allen gibi başarılı oyuncuların yer aldığı İyi Günde Kötü Günde dizisi de final yapan yeni diziler arasında yerini aldı.
Tv100'ün haberine göre, Star TV'de yayınlanan 03 Medya imzalı dizi 6. bölümde ekrana veda edecek.
Melek Balekoğlu’nun yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosunu Aksel Bonfil’in kaleme aldığı dizi için sözleşmesinin uzatılmamasına karar verildi.