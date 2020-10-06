Star TV'nin dizisi yeni sezonda tutunamadı şaşırtan final kararı

Televizyon ekranlarında dizilerin kıyasıya reyting yarışları sürerken bazı yapımlar için kötü haberler gelmeye başladı. Yeni sezonun başlamasıyla devam eden diziler yaz sezonunda başlayan dizilerin ayağını kaydırdı. Seyirci, devam eden dizilerine döndü ve yeni başlayan dizilerin reytinglerindeki düşüşler final kararı verdirtti.