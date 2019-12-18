Star Tv'nin bir dizisinin daha fişi çekildi Benim Tatlı Yalanım final yapıyor
Star Tv son olarak Sevgili Geçmiş dizisinin fişi çekmişti ki bir final kararı daha geldi. Bu karar, hem dizi oyuncuları hem de dizinin takipçilerini üzdü.
İddialı diziler birer birer final yapacaklarını duyurmasının ardından bir üzücü haber yine Star Tv ekranlarından geldi. Son olarak başrollerinde Ece Uslu, Emre Kınay, Melis Sezen, Sevda Erginci ve Seçkin Özdemir gibi ünlü isimlerin paylaştığı dizi Sevgili Geçmiş'in fişi çekilmişti.
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Star Tv'den bir üzücü haber daha geldi. Benim Tatlı Yalanım dizisi 28. bölümde final yapacağını duyurdu. Final kararı hem dizi oyuncularını hem de dizinin takipçilerini üzdü.
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Benim Tatlı Yalanım dizisinin son dönemde düşüşe geçmesi, daha önce sona eren dizilerle aynı kaderi paylaşmasına sebep oldu.
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Dizide daha önce Ege Kökenli veda etmiş, ardından da Ahmet Saraçoğlu ayrılmıştı. İki ayrılık haberinin ardından bu kez dizinin yayından kaldırılacağı haberi geldi.
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