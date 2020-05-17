Star TV'nin Babil dizisinin akıbeti belli oldu! Babil'in yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak?
Koronavirüs salgını nedeniyle yeni bölümleri durdurulan Star TV'nin iddialı dizisi Babil'de işler karıştı. Mayıs ayı sonunda yeni bölümleri beklenen diziyle ilgili flaş bir karar çıktı...
Halit Ergenç, Ozan Güven, Nur Fettahoğlu, Mesut Akusta, Aslı Enver ve Birce Akalay'ın başrollerini paylaştığı, Star'ın Ay Yapım imzalı Babil dizisinin son bölümü Mart ayında ekrana gelmişti. Dizinin yeni bölümünün ne zaman ekrana geleceğini yapımcı şirket açıkladı...
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Yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle çekimleri durdurulan Babil dizisinin 2. sezonunun Eylül ayında Star TV'de yayınlanacağı açıklandı.
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Babil'in Mayıs ayının sonunda çekimlerine başlanacağı ve sezonu tamamlayacağı bekleniyordu.
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Ancak, 10 bölüm yayınlanan Babil için sezon finali kararı alındı.
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