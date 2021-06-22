Star TV'nin Ada Masalı numarası tutmadı dizi kriz çıkardı
Ard arda 8 dizisi birden reytinglere yenilerek erken final yapan Star TV'nin yeni dizisi Ada Masalı ilk bölümü ile seyirciden geçer not aldı. Pazartesi akşamları yayınlanan dizinin bugün 2. bölümünü bekleyen seyirci ise üzülecek.
Yaz sezonuna iddialı bir diziyle giriş yapan Star TV'nin yüzü Ada Masalı ile yeniden güldü. Büyük umutlarla başlayan 8 diziyi birden ard ardan bitiren kanal, sezonu rakiplerini sollayarak açtı. Pazartesi akşamlarına adını yazdırmayı hedefleyen yazlık dizi reytinglerde de beklenen sonucu verdi.
Başrollerinde genç yetenekler Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan ikilisinin olduğu Ada Masalı ilk bölümü ile sosyal medyanın da konusu oldu. Özellikle dizinin çekildiği yer ve sahneler günün konusu oldu.
Dizi idealist bir genç kız olan Haziran'ın patronunun gözüne girmek ve hayalindeki yer olan Tokyo'ya gitmek için Kırlangıç Adası'nda arsası bulunan Poyraz'ı satışa ikna etmeye çalışması ile başlayan bir aşk hikayesin anlatıyor.
Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz’un yer aldığı dizinin güçlü oyuncu kadrosunda İpek Tenolcay, Nihan Büyükağaç, Bülent Çolak, Cem Anıl Kenar, Beril Pozam, Özge Demirtel, Rami Narin, Eylül Ersöz ve Bedia Ener gibi usta ve genç isimler birlikte yer alıyor.