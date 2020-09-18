Star TV'den yeni sezonda bomba dizi! Özcan Deniz ile İrem Helvacıoğlu başrolde
Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu ve İstanbullu Gelin'in Faruk'u Özcan Deniz bomba bir dizi projesinde bir araya geliyor.
Star’ın yeni dizisi Seni Çok Bekledim’in oyuncuları, okuma provası için bir araya geldi. Sürükleyici hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla herkesi ekran başına kilitleyecek olan dizi, yakında başlıyor.
Özcan Deniz; dizide ailesinden uzak, tek başına bir hayat kurmuş, iş adamı olan ‘Kadir’ karakterine hayat verirken, İrem Helvacıoğlu ise babasız büyümüş ve kendi ayakları üzerinde durmuş, fotoğrafçı ‘Ayliz’ karakteri ile seyirci karşısına çıkıyor.
Yıllar boyunca birbirine teğet geçen iki karakter, birbirlerinin hayatına umulmadık bir anda girerek, birlikte bir mucizeye tanıklık ederler. Doğru zamanda, doğru yerde olup, evrenin görünmez iplerinin onlar için çizdiği sınırlara doğru çekilirler. Onlar, kendi hikayelerini oluşturmak için ortak bir noktada buluşur ve tevafuk’un varlığıyla mucizelerini yaşarlar.
Seni Çok Bekledim; Erzincan’dan Katar’a, Katar’dan İstanbul’a uzanan tutkulu bir aşkın hikayesi. Gerçek bir hikayeden uyarlama olan ‘Seni Çok Bekledim’, farklı coğrafyaları evlerinize taşıyacak.