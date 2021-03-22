Star TV'den reytingleri altüst edecek dizi! Nur Fettahoğlu Erdal Beşikçioğlu başrolde
Erdal Beşikçioğlu ve Nur Fettahoğlu ilk kez Star TV'nin bir dizisinde bir araya gelecek.
Son olarak ekranlara Babil dizisiyle gelen Nur Fettahoğlu ve Çocukluk dizisiyle ekrana gelen Erdal Beşikçioğlu, Star TV'nin yeni dizisinde buluştu. Beşikçioğlu ve Fettahoğlu, Kağıt Ev dizisi için kamera karşısına geçti.
O3 Medya’nın imza attığı, sürükleyici hikayesi ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kağıt Ev yakında seyirci karşısına çıkacak.
Kağıt Ev, sürükleyici hikayesi ile herkesi ekran başına kilitleyecek. Erdal Beşikçioğlu, Ceza Hukuku Profesörü ve Olay Yeri Uzmanı Cihan Fırtına’yı, Nur Fettahoğlu ise başarılı Avukat Aylin Fırtına’yı canlandıracak.
Yönetmenliğini Şenol Sönmez’in yaptığı dizi, merak uyandıran etkileyici senaryosuyla hem sorgulayan hem de sorgulatan çarpıcı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.