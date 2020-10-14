Star TV'den o diziyle ilgili flaş karar! Sadakatsiz ve Masumlar Apartmanı karşısında direnemedi
Masumlar Apartmanı ve Sadakatsiz dizisi Salı akşamları ekrana gelen bir diziye daha hüsrana uğrattı.
Star TV'de başrollerini Barış Falay, Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu paylaştığı Menajerimi Ara dizisi ilk bölümü 25 Ağustos Salı akşamı ekranlara gelmişti.
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Dix pour cent dizisinin Türkiye uyarlaması olan Menajerimi Ara bir süredir reytinglerde istediğini bulamadı.
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İlk yayına başladığı hafta reytinglere üçüncü sıradan giriş yapan dizi zamanla bu başarısını sürdüremedi.
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MasterChef nedeniyle reytinglerde umduğunu bulamayan dizi Masumlar Apartmanı'nın başlamasıyla düşüşe geçti.
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