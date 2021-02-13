Star TV'deki Sefirin Kızı dizisinde bomba ayrılık her şey değişiyor!
Neslihan Atagül, Uraz Kaygılaroğlu derken Sefirin Kızı'nda bir ayrılık daha yaşandı. Tuba Büyüküstün'ün gelişi her şeyi değiştirdi.
Star TV'nin sevilen dizisi Sefirin Kızı'nda köklü bir değişiklik yaşanıyor. Neslihan Atagül'ün hastalığı nedeniyle diziden ayrılmasının ardından başlayan değişim yeni bir ayrılıkla devam ediyor.
Atagül'ün yerine Tuba Büyüküstün'ün gelmesi diziyi bambaşka bir hikayeye taşıdı. Senaryoda değişiklikler yapıldı. Uraz Kaygılaroğlu da diziye veda etti.
Son olarak ise dizide Kahraman Boz karakterini canlandıran Bülent Şakrak, diziye veda etti.
Ünlü oyuncu pazartesi akşamı ekrana gelecek bölümde son kez sevilen Sefirin Kızı'nda seyirci karşısına çıkacak.