Star TV'de final yaptı! Avlu'nun yeni sezonda yayınlanacağı yer belli oldu

Demet Evgar yeni anlaşmayı, “‪Avlu yeni sezonda Netflix’te olacak: Dizimiz Netflix Original’a satıldı. Netflix tarihinde bir ilk… Baştan itibaren yapımında bulunmadığı bir işi Netflix Original olarak almıyor, Netflix olarak alıyor. Çok gurur duyuyorum!” şeklinde duyurdu.