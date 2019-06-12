Star TV'de final yaptı! Avlu'nun yeni sezonda yayınlanacağı yer belli oldu
44. bölümüyle televizyon ekranlarına veda eden Avlu dizisinin 3. sezonu için yayınlanacağı online dizi izleme platformu belli oldu.
Yayınlandığı ilk bölümden itibaren beğenileri toplayan ve sürekli kadınların dayanışmasını da gösteren sosyal içerikli mesajlar veren Avlu dizisi geçtiğimiz hafta Star TV' kanalında sezon finali yapmıştı. Yeni sezonu için nerede yayınlanacağı konusunda heyecanlı bekleyiş sürerken, sonunda beklenen haber geldi.
Kadın hapishanesinde geçen ve şiddet sahneleri gerekçe gösterilerek zaman zaman RTÜK ile karşı karşıya gelen dizinin yeni kanalı Netflix ekranı oldu. Bir değişiklik olmazsa Avlu dizisi artık sadece Netflix'te yayınlanacak.
Demet Evgar yeni anlaşmayı, “Avlu yeni sezonda Netflix’te olacak: Dizimiz Netflix Original’a satıldı. Netflix tarihinde bir ilk… Baştan itibaren yapımında bulunmadığı bir işi Netflix Original olarak almıyor, Netflix olarak alıyor. Çok gurur duyuyorum!” şeklinde duyurdu.
Avlu 3. sezonda ne olacak?: Avlu dizisinin 3. sezonu aşkların sezonu olacak. Tahminlerimize göre Avlu’nun 3. sezonunda Deniz ve Azra aşık olacak. Avlu dizisine yeni giren erkek başrol oyuncuları kadın başrol oyuncularımızın aklını çelmeyi başaracak.