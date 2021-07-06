Star TV 'ye final şoku! İyi günde Kötü Günde resmen fiyasko çıktı!

Sosyal medyada erken finaller çok tartışıldı ve Star TV yönetimine de eleştiriler adeta havada uçuştu… Kanalın önemli projelerinin bir bir ekranlara veda etmesi, aslında yayınlanan dizilerin kötü olmaması gibi bir gerçek de ortadaydı… Star TV, bu sezon hem dizi işini iyi yönetemedi hem de üst üste finallerle hayranları çok üzdü..