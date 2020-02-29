Star TV spikeri Nazlı Çelik'ten 33 şehidin ardından duygulandıran sözler 'Biz bize yeteriz'

İşte Nazlı Çelik'in konuşmasından o sözler:

"Yastayız. Tüm Türkiye, gözyaşlarımızı içimize atıyoruz. Soğukkanlı, sakin kalmaya çalışıyoruz ama acımız kadar büyük öfkemiz. Çünkü sırtımızdan hançerlendik bir kez daha. Arkadan vurulduk.''