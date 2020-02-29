Star TV spikeri Nazlı Çelik'ten 33 şehidin ardından duygulandıran sözler 'Biz bize yeteriz'
Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik, İdlib'de gerçekleşen hain saldırıda şehit düşen 33 askerimizin ardından yaptığı konuşmayla herkesi duygulandırdı.
Suriye'nin İdlib kentinde hain hava saldırısında 33 askerimizi şehit vermenin derin üzüntüsünü ülkece yaşarken Nazlı Çelik, haber bültenine birleştirici, duygu dolu bir konuşma ile başladı.
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Türkiye'nin bir kez daha sırtından hançerlendiğini ifade eden Nazlı Çelik, Türk'ün Türk'ten başka dostunun olmadığını söyledi.
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İşte Nazlı Çelik'in konuşmasından o sözler:
"Yastayız. Tüm Türkiye, gözyaşlarımızı içimize atıyoruz. Soğukkanlı, sakin kalmaya çalışıyoruz ama acımız kadar büyük öfkemiz. Çünkü sırtımızdan hançerlendik bir kez daha. Arkadan vurulduk.''
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''Askerlerimizi kurban verdik çünkü kalleşlik yaptılar. Barışı korumak için Suriyeli sivilleri ölümden kurtarmak için göndermiştik oğullarımızı. Mehmetlerimizi...''
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