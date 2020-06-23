Star TV Sefirin Kızı sezon finali yaptı! Sancar'ın vurulduğu sahne damga vurdu

Star TV ekranlarından gelen başrollerini Engin Akyürek ve Neslihan Atagül'ün paylaştığı, yapımını NGM ve O3 Medya'nın üstlendiği 'Sefirin Kızı' dizisi dün akşam 17. bölümü yayınlanarak sezon finali yaptı. Son bölüme ise Nare'nin kaçırılması damga vurdu.