Star TV Sefirin Kızı sezon finali yaptı! Sancar'ın vurulduğu sahne damga vurdu
Salgın sonrası sezona erken veda etmek zorunda kalan Sefirin Kızı dizisi 22 Haziran Pazartesi günü ekrana gelen sezon finaliyle veda etti.
Star TV ekranlarından gelen başrollerini Engin Akyürek ve Neslihan Atagül'ün paylaştığı, yapımını NGM ve O3 Medya'nın üstlendiği 'Sefirin Kızı' dizisi dün akşam 17. bölümü yayınlanarak sezon finali yaptı. Son bölüme ise Nare'nin kaçırılması damga vurdu.
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Sefirin Kızı'nda kızı Melek'i arayan Nare, Akın'ın isteğiyle Kahraman tarafından kaçırıldı. Bir teknede tutulan Nare'yi kurtarmak isteyen Sancar ise denize atladı ancak Kahraman'ın adamları kurşun yağdırdı. Sancar, Nare'nin gözleri önünde vuruldu.
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Ağır yaralanan Sancar kanlar içinde denizde kayboldu. Son sahnede ise Nare'nin kızı Melek'in denize bakan bir villada olduğu ortaya çıktı.
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Sancar ve Nare'nin kurtulup kurtulamayacağı ise Eylül ayında yayınlanacak olan 18. bölümde ortaya çıkacak.
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