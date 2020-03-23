STAR TV Sefirin Kızı için flaş karar! Dizinin akıbeti belli oldu

Yeni sezonun iddialı dizilerinden biri olan ve başladığı günden beri izleyiciyi ekranlara kilitleyen Sefirin Kızı'nın akıbeti belli oldu. Sinema, televizyon sektöründe çalışan birçok kişinin Koronavirüs nedeniyle setlere ara verilmesi çağrısı da yanıt bulmuş oldu.