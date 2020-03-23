STAR TV Sefirin Kızı için flaş karar! Dizinin akıbeti belli oldu
Star Tv ekranlarında yayımlanan sevilen dizi Sefirin Kızı için Koronavirüs tedbirleri alındı. Oyuncuların çağrısı yanıt buldu. Sefirin Kızı dizisine ara verilecek.
Yeni sezonun iddialı dizilerinden biri olan ve başladığı günden beri izleyiciyi ekranlara kilitleyen Sefirin Kızı'nın akıbeti belli oldu. Sinema, televizyon sektöründe çalışan birçok kişinin Koronavirüs nedeniyle setlere ara verilmesi çağrısı da yanıt bulmuş oldu.
110
Dizi oyuncularının ve set çalışanlarının talebi doğrultusunda Hekimoğlu, Savaşçı, Bir Annenin Günahı gibi birçok dizi çekimlerine ara verirken Sefirin Kızı için de beklenen haber geldi.
210
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Sefirin Kızı dizisi bölüm çekimlerini tamamlayıp çarşamba günü ara verecek.
310
Sefirin Kızı dizisinin ise yeniden ekranlara ne zaman döneceği ya da çekimlerinin ne zaman başlayacağı henüz bilinmiyor.
410