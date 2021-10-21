STAR TV Seda Sayan'da Rus gelin krizi! Anne oğluna yalvardı: Türkiye'de kız mı kalmadı

STAR TV'de Seda Sayan'ın sunduğu Sabahın Sultanı programında Ağrılı bir anne ve oğlu arasında "Rus gelin" tartışması yaşandı. Ağrılı Fırat ve Rus sevgilisi Mira'nın (Esmiralda) evlenmesini istemeyen ve yüzünü gizleyen anne, "Oğlum Türkiye'de kız mı kalmadı, ben sana çok güzel kızlar bulurum, Mira bizim örfümüze adetimize uymaz" deyince oğlu da inadına Rus Mira'ya evlenme teklifinde bulundu. Stüdyo karıştı.