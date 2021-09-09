Star Tv Seda Sayan'da İzzet Yıldızhan'dan çocuklarıyla ilgili flaş itiraf
Star Tv Sabahın Sultanı Seda Sayan'da konuk olan ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan'dan bomba açıklamalar... Çocuklarını kendi otelinin çamaşırhanesinde çalıştırdığı için sosyal medyada eleştirilen İzzet Yıldızhan, neden böyle bir karar aldığını Seda Sayan2a anlattı.
Şarkıcı İzzet Yıldızhan, Star tV'de format değiştiren Seda Sayan'ın programı Sabahların Sultanı Seda Sayan'a katıldı. Ünlü şarkıcı peş peşe şarkılarını seslendirdiği programında özel hayatına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. 9 çocuğundan 3'ünü otelinde işe alan Yıldızhan, sosyal medyada hem tepki hem de destek aldığını ifade ederek neden böyle bir karar aldığını açıkladı. Oğulları Mustafa, Ali Yuşa ve Veysel Efe'ye İzmir'deki otelin çeşitli bölümlerinde yaz ayı boyunca iş veren Yıldızhan, Seda Sayan'ın programında şarkıcı kimliğinin dışında nasıl bir baba olduğunu da anlattı.
Türk müziğinin sevilen isimlerinden İzzet Yıldızhan, aile yaşantısıyla da sık sık adından söz ettirmeyi başarıyor. 9 çocuk babası Yıldızhan, oğullarını her sene olduğu gibi bu sene de farklı iş kollarında çalıştırmaya başladı. İzmir'de bir oteli bulunan sanatçı, çocuklarına otelinin çeşitli yerlerinde çalıştırmaya başladı.
Yıldızhan Seda Sayan ile beraber şarkılarını da seslendirdiği programda çocuklarını otelde çalıştırmasına ilişkin "Mustafa ve Ali Yuşa çamaşırhanede çalışırken, Veysel Efe ise resepsiyonda görev alıyor. Çocuklarının yüksek lisans yapana kadar okumasını isteyen Yıldızhan, "Okullar başlayınca işle ilişkileri kesildi. Eğitim benim için her şeyden önce gelir" diye konuştu.
Yıldızhan'ın oğulları Mustafa ve Ali Yuşa çamaşırhanede çalışırken, Veysel Efe ise resepsiyonda görev alıyor olması çocuklarının yaptıkları sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıktı.