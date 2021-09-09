Star Tv Seda Sayan'da İzzet Yıldızhan'dan çocuklarıyla ilgili flaş itiraf

Şarkıcı İzzet Yıldızhan, Star tV'de format değiştiren Seda Sayan'ın programı Sabahların Sultanı Seda Sayan'a katıldı. Ünlü şarkıcı peş peşe şarkılarını seslendirdiği programında özel hayatına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. 9 çocuğundan 3'ünü otelinde işe alan Yıldızhan, sosyal medyada hem tepki hem de destek aldığını ifade ederek neden böyle bir karar aldığını açıkladı. Oğulları Mustafa, Ali Yuşa ve Veysel Efe'ye İzmir'deki otelin çeşitli bölümlerinde yaz ayı boyunca iş veren Yıldızhan, Seda Sayan'ın programında şarkıcı kimliğinin dışında nasıl bir baba olduğunu da anlattı.