Star Tv Sabahların Sultanı Seda Sayan'dan Demet Akalın'a şarkılı mesaj: Bebeleri pistten alalım!
STAR TV Sabahların Sultanı programıyla sabah programı kuşağına geri dönen Seda Sayan'ın yeni programının tanıtımı yayınlandı. Tanıtım videosunda kullanılan şarkıda "Mekanın sahibi geri geldi, bebeleri pistten alalım" sözleri sosyal medyada 'Demet Akalın'a bomba atmış' sözleriyle yorumlandı.
Seda Sayan'ın Star Tv'deki programının tanıtımı yayınlandı. 2021 yeni sezonu Star TV ekranlarında karşılayacak olan Seda Sayan, Kanal D'de yayınlanan 'Gelinim Mutfakta' programından Star Tv'ye transfer oldu. Bu transfer, Star Tv'de program partneri Alişan ile sabah programı iptal olan ve Seda Sayan'ın kendisinin yerini almasıyla çok sert açıklamalar yapan ünlü şarkıcı Demet Akalın'ı adeta çıldırtmıştı.
"Yeni programının adı Sabahların Sultanı"
Seda Sayan'ın yeni programının adının Sabahların Sultanı olduğu da tanıtım videosuyla ortaya çıktı.
Tanıtım videosunda kullanılan ve 'Ankara havası' olarak bilinen bir şarkı dikkat çekti.
'Mekanın sahibi geri geldi, bebeleri pistten alalım'
Şarkıda geçen 'Mekanın sahibi geri geldi, bebeleri pistten alalım' sözleri, kendisine eleştiri yapan Demet Akalın'a Seda Sayan'dan 'nispet göndermesi' olarak yorumlandı.