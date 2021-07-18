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Star Tv Sabahların Sultanı Seda Sayan'dan Demet Akalın'a şarkılı mesaj: Bebeleri pistten alalım!

Star Tv Sabahların Sultanı Seda Sayan'dan Demet Akalın'a şarkılı mesaj: Bebeleri pistten alalım!

STAR TV Sabahların Sultanı programıyla sabah programı kuşağına geri dönen Seda Sayan'ın yeni programının tanıtımı yayınlandı. Tanıtım videosunda kullanılan şarkıda "Mekanın sahibi geri geldi, bebeleri pistten alalım" sözleri sosyal medyada 'Demet Akalın'a bomba atmış' sözleriyle yorumlandı.

Star Tv Sabahların Sultanı Seda Sayan'dan Demet Akalın'a şarkılı mesaj: Bebeleri pistten alalım!

Seda Sayan'ın Star Tv'deki programının tanıtımı yayınlandı. 2021 yeni sezonu Star TV ekranlarında karşılayacak olan Seda Sayan, Kanal D'de yayınlanan 'Gelinim Mutfakta' programından Star Tv'ye transfer oldu. Bu transfer, Star Tv'de program partneri Alişan ile sabah programı iptal olan ve Seda Sayan'ın kendisinin yerini almasıyla çok sert açıklamalar yapan ünlü şarkıcı Demet Akalın'ı adeta çıldırtmıştı.

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Star Tv Sabahların Sultanı Seda Sayan'dan Demet Akalın'a şarkılı mesaj: Bebeleri pistten alalım!

"Yeni programının adı Sabahların Sultanı"

 Seda Sayan'ın yeni programının adının Sabahların Sultanı olduğu da tanıtım videosuyla ortaya çıktı.

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Star Tv Sabahların Sultanı Seda Sayan'dan Demet Akalın'a şarkılı mesaj: Bebeleri pistten alalım!

Tanıtım videosunda kullanılan ve 'Ankara havası' olarak bilinen bir şarkı dikkat çekti.

İŞTE SEDA SAYAN'IN YENİ PROGRAMININ TANITIM VİDEOSU

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Star Tv Sabahların Sultanı Seda Sayan'dan Demet Akalın'a şarkılı mesaj: Bebeleri pistten alalım!

  'Mekanın sahibi geri geldi, bebeleri pistten alalım'

Şarkıda geçen 'Mekanın sahibi geri geldi, bebeleri pistten alalım' sözleri, kendisine eleştiri yapan Demet Akalın'a Seda Sayan'dan 'nispet göndermesi' olarak yorumlandı.

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