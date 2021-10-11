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STAR TV Sabahın Sultanı Seda Sayan uzmanla yatağa girdi...

STAR TV Sabahın Sultanı Seda Sayan uzmanla yatağa girdi...

STAR TV Sabahın Sultanı seda Sayan programında yine ilginç bir olay yaşandı. Ünlü sunucu Seda Sayan, programında işlediği 'aldatan erkeklerin davranışları' konusunu uzman Canten Kaya ile yatağa girerek anlatmaya çalışınca sosyal medyada olay oldu!

STAR TV Sabahın Sultanı Seda Sayan uzmanla yatağa girdi...

STAR TV'de gündüz kuşağında yayınlanan Sabah’ın Sultanı programında ilginç anlar... Sunucu Seda Sayan, programında konuk ettiği uzman Canten Kaya ile yatağa girip rol yaptı. Uzman Canten Kaya, aldatan erkeklerin davranışlarından bahsederken Seda Sayan'la aynı yatağa yattı.

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STAR TV Sabahın Sultanı Seda Sayan uzmanla yatağa girdi...

Şarkıcı Seda Sayan'ın sunuculuğunu üstlendiği Sabahın Sultanı' nın bugünkü bölümünde hem sosyal medyayı hem de gündemi şoke eden bir olay yaşandı.

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STAR TV Sabahın Sultanı Seda Sayan uzmanla yatağa girdi...

Uzman isim Canten Kaya'nın konuk olduğu canlı yayında aldatan erkeğin eve geldikten sonra eşine nasıl davrandığı anlatıldı. Bu sırada da stüdyoya bir yatak getirildi. Kaya açıklama yaparken Seda Sayan da yatağın içine girerek uyuyormuş rolü yaptı. 

İŞTE O ANLAR

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STAR TV Sabahın Sultanı Seda Sayan uzmanla yatağa girdi...

İkili karı-koca gibi konuşmaya başladı

Konuşmaya devam eden Canten Kaya da yatağa girdi ve ikili karı-koca gibi konuşmaya başladı. 

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