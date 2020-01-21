Star TV o dizinin fişini çekti bir dizi daha reyting kurbanı oldu
Yeni yayın dönemi öncesi Star TV ekranlarının bir dizisinin daha fişi çekildi. Reyting kurbanı olan dizi final kararı aldı.
İddialı diziler birer birer final yapacaklarını duyurmasının ardından bir üzücü haber yine Star Tv ekranlarından geldi. Günü değişmesine rağmen reytinglerinde bir ilerleme olmayan dizinin fişi çekildi.
Başrollerinde Serhat Teoman, İsmail Hacıoğlu, Ceyda Ersoy ve Merve Çağıran'ın yer aldığı Çocuk dizisinin final yapmasına karar verildiği öğrenildi.
Gazeteci Birsen Altuntaş, dizinin 18. bölümde ekrana veda edeceğini duyurdu. Dizinin yetkilileri tarafından yapılacak resmi açıklamalar ise merakla bekleniyor.
Çocuk dizisinin konusu neydi?
Karasu ailesinin yolunda giden hayatları, ailenin söz sahibi olan Asiye Hanımın herkesten sakladığı büyük bir sırra ipoteklidir. Zamanında gelini Şule'nin kucağına verdiği bebek herkesten sakladığı gayri meşru oğlu Hasan'ın oğludur.