Star TV Menajerimi Ara'nın başrolü Ahsen Eroğlu 'Genç Cadı' seçildi
Star TV kanalında yayımlanan Menajerimi Ara dizisinde oynayan Ahsen Eroğlu, "Genç Cadı" seçildi.
Menajerimi Ara dizisinde başrol oynayan, dizinin Dicle'si Ahsen Eroğlu, ilki 1998'de düzenlenen Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali'nin bu seneki "Genç Cadı" ödülünü aldı. Bu ödül sinema camiasında oldukça önemli görülüyor.
Çünkü ödül genç kadın oyunculara cesaret vermek, onların üretimlerine dikkat çekmek ve sinemada daha güçlü kadın karakterlerin varlığını sağlamak gibi amaçlar taşıyor.
Ahsen Eroğlu da gurur duyarak aldığı bu ödülü, tüm kadınlara adadığını açıklayarak bir kez daha gönülleri fethediyor.
Ahsen Eroğlu: 27 Ekim 1994 tarihinde Çorlu'da dünyaya geldi. Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulunu bitiren Ahsen Eroğlu, oyunculuk eğitimini ise Sahne 3MOTA'da aldı.