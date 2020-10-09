Star TV Menajerimi Ara'da Burçin Terzioğlu sürprizi! Yeni bölümde rol alacak
Star TV'de yayınlanan Menajerimi Ara dizisinde Burçin Terzioğlu, konuk oyuncu olarak yer alacak. Terzioğlu en son FOX ekranlarında yayınlanan Kurşun dizisinde Engin Altan Düzyatan ile başrolleri paylaşmıştı.
Son olarak FOX ekranlarında yayınlanan Kurşun dizisinde Engin Altan Düzyatan ile başrolleri paylaşan ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu, Star TV'de yayınlanan Menajerimi Ara dizisiyle ekrana dönüyor.
Bugüne kadar yer aldığı tüm projelerdeki performansıyla büyük beğeni toplayan güzel oyuncu Burçin Terzioğlu’ndan Menajerimi Ara sürprizi geldi. Terzioğlu, ünlüler ve menajerlerin dünyasının iç yüzünü yalın ve eğlenceli bir dille anlatan Ay Yapım imzalı dizi Menajerimi Ara'nın 8. bölümünde rol alacak.
Yer aldığı her projede canlandırdığı birbirinden farklı karakterlerle uzun süre seyircinin hafızasından silinmeyen Terzioğlu, konuk olacağı ‘Menajerimi Ara’da izleyenlerin karşısına eğlenceli bir hikaye ile çıkacak.
Sunacağı ödül töreni için menajeri ile kıyafet arayışında olan Terzioğlu’nun kendi tasarımı olan kıyafetleri giyme isteği eğlenceli anların yaşanmasına sebep olacak.