Star TV Menajerimi Ara'da Burçin Terzioğlu sürprizi! Yeni bölümde rol alacak

Bugüne kadar yer aldığı tüm projelerdeki performansıyla büyük beğeni toplayan güzel oyuncu Burçin Terzioğlu’ndan Menajerimi Ara sürprizi geldi. Terzioğlu, ünlüler ve menajerlerin dünyasının iç yüzünü yalın ve eğlenceli bir dille anlatan Ay Yapım imzalı dizi Menajerimi Ara'nın 8. bölümünde rol alacak.