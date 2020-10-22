Star TV Menajerimi Ara'da 64 yaşındaki Ayşenil Şamlıoğlu'nun seksi pozu olay!
Star TV'nin fenomen dizisi Menajerimi Ara'da oynayan Ayşenil Şamlıoğlu, dekolteli pozuyla görenleri şaşırttı.
Yabancı bir diziden uyarlama olan Menajerimi Ara dizisi, seyirciden tam not aldı. Başarılı oyunculuklar ve farklı bir senaryo ile izleyici karşısına çıkan dizinin oyuncu kadrosu da oldukça sağlam.
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Son olarak Menajerimi Ara oyuncuları Alem Dergisi'ne kapak oldu ve çekimler esnasında aralarından bir ismin pozu olay oldu.
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64 yaşındaki Ayşenil Şamlıoğlu'nun derin yaka ve bacak dekolteli kırmızı elbisesiyle göz kamaştırdı. Cesur pozunu "Keyifli bir çekimdi" notuyla Instagram hesabından paylaşan usta isme yorum ve beğeni yağdı.
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Deniz Çakır, Gülse Birsel, Serra Yılmaz ve Zerrin Tekindor, Şamlıoğlu'nun bacak dekolteli pozuna övgü dolu yorumlar yaptı.
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