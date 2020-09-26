Star TV Menajerimi Ara yıldızı Deniz Can Aktaş Hafsanur Sancaktutan aşkı ifşa oldu

Geçtiğimiz sezon 'Aşk Ağlatır' adlı dizide birlikte rol alan oyuncu Deniz Can Aktaş ve Hafsanur Sancaktutan'ın yeni bir ilişkiye başladıkları öne sürüldü. Konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayan ikiliyi, sosyal medya paylaşımları ele verdi.