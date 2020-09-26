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Star TV Menajerimi Ara yıldızı Deniz Can Aktaş Hafsanur Sancaktutan aşkı ifşa oldu

Menajerimi Ara dizisinin başrol oyuncularından biri olan Deniz Can Aktaş'ın bir süredir meslektaşı Hafsanur Sancaktutan ile aşk yaşadığı iddia edildi.

Geçtiğimiz sezon 'Aşk Ağlatır' adlı dizide birlikte rol alan oyuncu Deniz Can Aktaş ve Hafsanur Sancaktutan'ın yeni bir ilişkiye başladıkları öne sürüldü. Konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayan ikiliyi, sosyal medya paylaşımları ele verdi. 

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Deniz Can Aktaş ve Hafsanur Sancaktutan'ın, önceki gün Instagram hesaplarına ekledikleri kareler kafaları karıştırdı.  

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Aktaş, deniz manzaralı bir evin balkonunda verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.

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Sancaktutan da aynı yerde çekildiği bir fotoğrafı yayınladı. İkilinin paylaşımları hayranlarının dikkatinden kaçmadı. 

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