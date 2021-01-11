Star TV Menajerimi Ara dizisinden ayrıldı Instagram'dan veda mesajı yayımladı
Birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı Menajerimi Ara dizisindeki ayrılık herkesi şaşırttı. Ünlü oyuncu, veda mesajını sosyal medyadan paylaştı.
Star TV ekranlarının sevilen dizisi Menajerimi Ara yeni sezona bomba bir giriş yaptı. Fakat ardından başlayan dizilerle reytingleri bir hayli sarsıldı. Kanal diziye final vermek yerine ise pazar gününe çekince reytinglerde artış oldu.
Başrollerini Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Burak Tozkoparan ile Ayşenil Şamlıoğlu'nun yer aldığı Menajerimi Ara'da bir ayrılık yaşandı.
Senaryo gereği yurt dışından gelen teklifi kabul eden Emir diziye veda etmiş oldu. Burak Tozkoparan da sosyal medya hesabından veda mesajı paylaştı.
Ünlü oyuncu "Bu akşam son kez Emir'le buluşuyoruz. Emeği geçen, destek veren herkese teşekkür ederim. En yakın zamanda tekrar görüşmek üzere" notuyla vedasını duyurdu.