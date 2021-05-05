Star TV Kağıt Ev dizisi hakkında flaş karar Henüz 3 bölüm yayımlanmıştı

Tanıtımları sırasında da pek ses getirmeyi başaramayan fakat güçlü bir oyuncu kadrosunu içinde barındıran Kağıt Ev dizisi, reytinglerde gerilerde kaldı. Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu, Tuvana Türkay, Can Nergis ve Nihal Koldaş gibi isimlerin başrollerini paylaştığı dizi için flaş bir karar alındı.