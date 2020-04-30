Star TV Jet Sosyete final yapıyor Gülse Birsel'den duygulandıran veda mesajı
İlk olarak dijital platform olan Puhu TV'de ardından da Star TV ekranlarında yayımlanmaya başlayan Jet Sosyete dizisi, final için hazırlığını tamamladı. Gülse Birsel de Instagram'dan veda mesajı yayımladı.
Hem senaristliği hem de oyunculuğu ile başarıdan başarıya koşan Gülse Birsel, son dizisinin finalini duyurdu. Dijital dizi, film izleme platformunda başlayan ardından karantina sürecinde televizyon ekranlarına taşınan Jet Sosyete dizisi, final kararı aldı. Dizinin final tarihi de belli oldu.
Yapımcılığını BKM Film'in üstlendiği, başrollerini Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Gülse Birsel, Hasibe Eren, Sarp Apak ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi isimlerin paylaştığı Jet Sosyete'nin senaristi ve oyuncusu Gülse Birsel, dizinin final tarihini 6 Mayıs olarak duyurdu.
Gülse Birsel, dizinin finali için sosyal medya hesabı Instagram'a video yükleyerek veda paylaşımı yaptı. Birsel çektiği videoyu "Cumartesi gecesinden #tb. Önümüzdeki hafta Jet Sosyete final yapacak. Şu kaosun içinde yine de duygulu anlar..." notuyla paylaştı.
Jet Sosyete 6 Mayıs'ta ekrana gelecek olan 59. bölümüyle final yapmaya hazırlandı.