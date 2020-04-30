Star TV Jet Sosyete final yapıyor Gülse Birsel'den duygulandıran veda mesajı

Hem senaristliği hem de oyunculuğu ile başarıdan başarıya koşan Gülse Birsel, son dizisinin finalini duyurdu. Dijital dizi, film izleme platformunda başlayan ardından karantina sürecinde televizyon ekranlarına taşınan Jet Sosyete dizisi, final kararı aldı. Dizinin final tarihi de belli oldu.