Star TV İbo Show'un ikinci program konukları belli oldu 9 yıl sonra tekrar
İbrahim Tatlıses'in 9 yıl aradan sonra tekrar ekranlara dönmesi sevinçle karşılandı. İbo Show'un ikinci bölüm konukları da bomba, kimler olduğu belli oldu.
Uzun bir aranın ekranlara dönen ve ilk bölümü ilgiyle takip edilen İbo Show'un 2. bölümü, Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.
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Cumartesi akşamları saat 20.00'da ekranlara gelen İbo Show'un bu haftaki konukları Hülya Avşar, Demet Akbağ, Olgun Şimşek ve Kubat olacak.
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2. bölüm fragmanı yayınlanan İbo Show'a Hülya Avşar ile İbrahim Tatlıses'in 'Mavi Mavi' düeti damga vurdu.
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Fragmanda, Hülya Avşar'ın söylediği şarkıyla duygulanan İbrahim Tatlıses'in gözyaşları dökmesi dikkat çekiyor.
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