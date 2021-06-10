Star TV İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu! Bomba isimler var
İbrahim Tatlıses'in sevilen programı İbo Show'da bu hafta ekrana gelecek ünlü isimler belli oldu.
9 yıllık aradan sonra 14 Kasım 2020'de ilk bölümü ekrana gelen İbo Show kısa sürede reytinglerde büyük başarı sağlamıştı. Seyirciyi ekrana kilitleyen program son haftalarda reytinglerde umduğu başarıyı sağlayamadı.
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Cumartesi akşamı Star TV ekranlarında yayınlanacak olan programın bu hafta da birbirinden değerli konuklar yer alacak.
İşte İbo Show'un bu haftaki konukları...
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Ömer Danış
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Haktan
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