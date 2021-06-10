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Star TV İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu! Bomba isimler var

Star TV İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu! Bomba isimler var

İbrahim Tatlıses'in sevilen programı İbo Show'da bu hafta ekrana gelecek ünlü isimler belli oldu.

Star TV İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu! Bomba isimler var

9 yıllık aradan sonra 14 Kasım 2020'de ilk bölümü ekrana gelen İbo Show kısa sürede reytinglerde büyük başarı sağlamıştı. Seyirciyi ekrana kilitleyen program son haftalarda reytinglerde umduğu başarıyı sağlayamadı.

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Star TV İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu! Bomba isimler var

Cumartesi akşamı Star TV ekranlarında yayınlanacak olan programın bu hafta da birbirinden değerli konuklar yer alacak.

İşte İbo Show'un bu haftaki konukları...

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Star TV İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu! Bomba isimler var

Ömer Danış

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Star TV İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu! Bomba isimler var

Haktan

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