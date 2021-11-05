STAR TV 'Haluk Levent'le Yeniden' TT oldu Sosyal medya 'Savaş Ay'a benzetti

Hem müziğiyle hem de yardıma ihtiyaç duyanlar için kurduğu AHBAP derneği faaliyetleriyle milyonların gönlüne taht kuran ve Türkiye’nin Haluk Abi’si olarak bilinen Haluk Levent, Star Tv'de 'Haluk Levent'le Yeniden' isimli programla yayın hayatına 'merhaba' dedi. Uzun süredir yaptığı sosyal sorumluluk projeleriyle ses getiren Haluk Levent, ilk kez bir televizyon programıyla kamera karşısına geçti ve milyonların sesi olma sloganıyla başladığı program ilk bölümüyle Twitter'da TT oldu.