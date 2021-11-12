STAR TV Haluk Levent'le Yeniden programında Tüdanya'ya yardım eli

AHBAP Derneği'nin kurucusu olan şarkıcı Haluk Levent, Star TV'de Haluk Levent'le Yeniden isimli program yapmaya başladı. Levent, Star TV'de yayınlanan programında gırtlak kanserine yakalandığı için sesini kaybeden, 80'li yıllarda adından söz ettiren ve Seni Sevmeyen Ölsün isimli şarkısıyla hafızalara kazınan usta sanatçı Tüdanya'ya yardım sözü verdi. Levent'in kendisine yardımcı olacağını öğrenen Tüdanya ise gözyaşları hakim olamadı.