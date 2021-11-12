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STAR TV Haluk Levent'le Yeniden programında Tüdanya'ya yardım eli

STAR TV Haluk Levent'le Yeniden programında Tüdanya'ya yardım eli

STAR TV'de Haluk Levent'le Yeniden adlı yardım programına başlayan ve aynı zamanda AHBAP derneğinin yardım faaliyetlerini sürdüren sanatçı Haluk Levent, uzun zamandır mücadele ettiği gırtlak kanseri nedeniyle sesini kaybeden yılların şarkıcısı Tüdanya'ya yardım topladı.

STAR TV Haluk Levent'le Yeniden programında Tüdanya'ya yardım eli

AHBAP Derneği'nin kurucusu olan şarkıcı Haluk Levent, Star TV'de Haluk Levent'le Yeniden isimli program yapmaya başladı. Levent, Star TV'de yayınlanan programında gırtlak kanserine yakalandığı için sesini kaybeden, 80'li yıllarda adından söz ettiren ve Seni Sevmeyen Ölsün isimli şarkısıyla hafızalara kazınan usta sanatçı Tüdanya'ya yardım sözü verdi. Levent'in kendisine yardımcı olacağını öğrenen Tüdanya ise gözyaşları hakim olamadı. 

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STAR TV Haluk Levent'le Yeniden programında Tüdanya'ya yardım eli

 Yardıma ihtiyacı olan insanlar için programında bağış toplayan Levent, şarkıcının borçları için de harekete geçti. Şarkıcı, Tüdanya'nın ev sorununu çözeceklerini, borçları da sanatçı dostlarıyla kendi aralarında para toplayarak halledeceklerini belirtti.

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STAR TV Haluk Levent'le Yeniden programında Tüdanya'ya yardım eli

Haluk Levent'in kendisine yardımcı olacağını öğrenen Tüdanya ise görüntülü olarak yayına bağlandı. Kendisine uzanan yardım eli karşısında duygularına hakim olamayan usta sanatçı, gözyaşlarına hakim olamadı.

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STAR TV Haluk Levent'le Yeniden programında Tüdanya'ya yardım eli

Sevilen şarkıcı Haluk Levent, Tüdanya'nın dillerden düşmeyen Seni Sevmeyen Ölsün şarkısını okumayı da ihmal etmedi.

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