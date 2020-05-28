Star TV dizisi Sefirin Kızı yıldızı Neslihan Atagül'den yeni Instagram projesi
Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül, sosyal medya hesabı Instagram'da yeni bir projeye imza atacağını duyurdu.
Star TV ekranlarında yayımlanan Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül Doğulu, Instagram hesabında yayımlamaya başlayacağı Hadsiz isimli online dergiyle sınır tanımayanların hikayelerine ışık tutacak.
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Neslihan Atagül Doğulu’nun yakın zamanda takipçileriyle buluşturacağı kendi projesi, içeriği, çarpıcı konuları, röportajları ve Hadsiz konuklarıyla okurla başlayacak.
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Halk dilinde genel kullanımı saygısızlık, cehalet, kibirli olan fakat özünde sınır anlamına gelen “had” kelimesinden türeyen ve gerçek manası ''sınırsız'' olan Hadsiz, 1 Haziran Pazartesi günü oyuncunun Instagram sayfası üzerinden yayınlanacak.
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İlk konuğunu sürpriz bir ismin oluşturduğu online dergi, ilham veren pek çok farklı konuk ve hikayeyle aylık olarak paylaşılacak.
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