Star TV dizisi reytingleri iyi olmasına rağmen final yapıyor sette korona krizi çıktı

Televizyon ekranlardaki yaprak dökümü devam ediyor. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını Türkiye'yi de etkisi altına alınca bazı dizi setleri çekimlere ara vererek önlem aldı. Çekimleri devam eden dizilerin oyuncuları ise durumdan oldukça rahatsız. Sağlığın her şeyin önünde olduğunu yapımcılara anlatmaya çalışan oyuncular isyan bayrağını çekti.