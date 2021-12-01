STAR TV Benim Hayatım final yapıyor Ne yaptılarsa tutmadı!

STAR TV'nin sezona iddialı giriş yapan dizileri art arda 'yaprak dökümü' gibi final yapıyor. Başrollerinde Berfu Nilsu Aktaş, Savaş Özdemir ve Genco Özak’ın yer aldığı Benim Hayatım dizisinden hayranlarını üzecek haber geldi. Star TV'de her pazar akşamı saat 20.00'de ekranlara gelen dizinin yayın günü flaş bir kararla perşembe günü olarak değiştirildi. Ancak yapılan müdahaleler dizinin kötü gidişatını değiştirmedi.