Star TV Babil dizisinin yıldızı Aslı Enver'den samimi itiraflar bakın neler anlattı
Star TV ekranlarının bol ünlülü dizisi Babil'de rol alan Aslı Enver, sosyal medya hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Enver'in 30 yaş itirafı herkesin dikkatini çekti.
Birce Akalay, Ozan Güven, Halit Ergenç gibi birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı Babil dizisinin bir diğer yıldızı Aslı Enver, sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı. Karantina günlerinde birçok ünlü gibi Aslı Enver de hayranlarıyla iletişimde kalabilmek için Instagram'ı tercih etti.
Enver, önceki gün sosyal medyadan sevenlerine, "Malum hepimiz evdeyiz, hadi sor" ifadelerini kullanarak hakkında merak edilenleri samimi bir şekilde yanıtladı.
Çok bunaldığında müzik dinleyerek, yürüyüş yaptığını söyleyen Enver, bir takipçisinin "Parmağındaki yüzük dikkatimizden kaçmıyor. Kimden?" sorusuna, "Canım Ayten'im rahmetli anneannemin yüzüğü. Ondan bir parça taşımak hoşuma gidiyor" şeklinde yanıt verdi.
Oyuncu, yüzünde estetik olup olmadığını merak edenlere, "Yok gözünüzün önünde büyüdüm zaten" dedi.