Star TV Babil dizisinin yıldızı Aslı Enver'den samimi itiraflar bakın neler anlattı

Birce Akalay, Ozan Güven, Halit Ergenç gibi birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı Babil dizisinin bir diğer yıldızı Aslı Enver, sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı. Karantina günlerinde birçok ünlü gibi Aslı Enver de hayranlarıyla iletişimde kalabilmek için Instagram'ı tercih etti.