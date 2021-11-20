STAR TV Ada Masalı final yapıyor! Kanal fişini çekti
STAR TV'de yaz dizisi olarak başlayan ve ardından yeni sezona iddialı bir giriş yapan Ada Masalı dizisinden kötü haber... Kanal sevilen dizinin fişini çekti, final kararı aldı.
STAR TV'nin sevilen yaz dizileri kategorisinden yeni sezona transfer ettiği Ada Masalı dizisi reyting savaşına yenil düştü. Başrollerini Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un paylaştığı Ada Masalı dizisinden hayranlarını üzen haber geldi.
Ada Masalı dizisinin reytingleri bir süredir düşüşe geçmişti. Son olarak gün değiştirerek çarşamba gününe alınan dizinin reytinglerdeki düşüş durdurulamadı.
Dizinin 25. bölümde final yapması kararı alındı. Bu karar ile birlikte geriye sadece 3 bölüm kaldı.
Çekimleri İzmir Seferihisar’da devam eden dizi için ekip son bölümlerin çekmek için çalışmalarını sürdürüyor.