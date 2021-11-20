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STAR TV Ada Masalı final yapıyor! Kanal fişini çekti

STAR TV Ada Masalı final yapıyor! Kanal fişini çekti

STAR TV'de yaz dizisi olarak başlayan ve ardından yeni sezona iddialı bir giriş yapan Ada Masalı dizisinden kötü haber... Kanal sevilen dizinin fişini çekti, final kararı aldı.

STAR TV Ada Masalı final yapıyor! Kanal fişini çekti

STAR TV'nin sevilen yaz dizileri kategorisinden yeni sezona transfer ettiği Ada Masalı dizisi reyting savaşına yenil düştü. Başrollerini Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un paylaştığı Ada Masalı dizisinden hayranlarını üzen haber geldi. 

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STAR TV Ada Masalı final yapıyor! Kanal fişini çekti

Ada Masalı dizisinin reytingleri bir süredir düşüşe geçmişti. Son olarak gün değiştirerek çarşamba gününe alınan dizinin reytinglerdeki düşüş durdurulamadı.

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STAR TV Ada Masalı final yapıyor! Kanal fişini çekti

Dizinin 25. bölümde final yapması kararı alındı. Bu karar ile birlikte geriye sadece 3 bölüm kaldı. 

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STAR TV Ada Masalı final yapıyor! Kanal fişini çekti

Çekimleri İzmir Seferihisar’da devam eden dizi için ekip son bölümlerin çekmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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