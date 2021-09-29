Star kanalının uğruna 10 diziyi birden bitirdiği yeni bombası ortaya çıktı
Yeni sezonun başlamasının ardından birçok yeni dizi televizyon macerasına başladı. Dizi savaşlarındaki rekabet giderek kızışırken Star TV umduğunu bulamadı ve bir sene içinde 10 diziyi birden bitirdi. Fakat yeni dönem süprizini sona saklayan Star TV dizi bombasını patlattı!
Birçok kanal için eylül ayı demek yeni projeler, yeni diziler yeni sezon demek. Televizyon ekranlarındaki dizi rekabetinin giderek kızıştığı yarışta geride kalan Star TV yeni sezon bombasını patlattı! Birçok dizisi reyting kurbanı olan Star bu kez turnayı gözünden vurdu!
Son bir yılda büyük umutlar bağladığı diziler bir bir yayından kaldıran Star TV'de yeni sezonda ekrana gelmeye devam eden sadece iki dizi kaldı. Biri komedi dizisi Kazara Aşk, diğeri ise aşk hikayesinin anlatıldığı Ada Masalı.
Diziler konusunda bir türlü aradığını bulamayan ve reyting pastasınından çok az pay alarak yapımlarına bir bir veda eden Star TV asıl bombayı sona sakladı. Son bir yılda 10 diziyi birden bitiren kanal bu kez çok iddialı bir yapımla rakiplerine ben de buradayım demeye hazırlanıyor.
Son olarak TRT 1'de Melek adlı dizisi ile seyirci karşısına çıkan Nehir Erdoğan'ın yanı sıra dizide Suçlu dizisinin kadrosunda yer alan oyunculardan bazıları şöyle: Serkan Altunorak, Emin Olcay, Ayçin İnci, Hivda Zizan Alp, Aslıhan Kapanşahin ve Atakan Hoşgören, Cansın Çekili gibi isimler de olacak.