Star kanalının uğruna 10 diziyi birden bitirdiği yeni bombası ortaya çıktı

Diziler konusunda bir türlü aradığını bulamayan ve reyting pastasınından çok az pay alarak yapımlarına bir bir veda eden Star TV asıl bombayı sona sakladı. Son bir yılda 10 diziyi birden bitiren kanal bu kez çok iddialı bir yapımla rakiplerine ben de buradayım demeye hazırlanıyor.