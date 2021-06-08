Star dizisini entrika da kurtaramadı Akrep fena çuvalladı!

Sefirin Kızı, Babil, Seni Çok Bekledim, Sol Yanım gibi dizileri arka arkaya yayından kaldıran kanalın yüzünü Akrep dizisi de güldüremedi. Seyirciyi elinde tutmak için entrikanın dozunu her hafta giderek arttıran hatta zaman zaman seyircinin tepkisini de alan dizi 26. bölümü ile seyircisine veda edecek.