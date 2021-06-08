Star dizisini entrika da kurtaramadı Akrep fena çuvalladı!
Ard arda birçok dizinin ipini çeken Star TV'den yine bir final kararı geldi. Perşembe akşamları seyircisi ile buluşan ve özellikle son bölümlerde entrikanın dozunu iyice kaçıran dizi Akrep, reytinglere yenildi ve erken final yapıyor.
Yaz sezonuna iddialı girmeyi hedefleyen ve yeni yaz dizilerini ekrana taşımak için gün sayan Star TV'den yine bir hamle geldi. İlk bölümleri hem seyirciyi hem de sosyal medyayı sallayan ve reyting listelerinde kanalın yüzünü güldüren dizi Akrep, erken final yapıyor.
Sefirin Kızı, Babil, Seni Çok Bekledim, Sol Yanım gibi dizileri arka arkaya yayından kaldıran kanalın yüzünü Akrep dizisi de güldüremedi. Seyirciyi elinde tutmak için entrikanın dozunu her hafta giderek arttıran hatta zaman zaman seyircinin tepkisini de alan dizi 26. bölümü ile seyircisine veda edecek.
Kırmızı Oda dizisindeki Meliha karakteri ile büyük beğeni toplayan Evrim Alasya (Ferda) ile usta oyuncu Demet Akbağ'ın (Perihan) başrolünde olduğu dizinin kadrosunda ayrıca Yusuf Çim, Aslı Melisa Uzun, Beril Pozam, Esila Umut, Taha Baran Özbek ve Demet Gül gibi genç ve başarılı oyuncular da var.
Perihan'ın, kızı Berna'nın cesedini bulması ile başlayan olayların Ferda'nın hayatına girmesi ile daha da karışık bir hal almasını ve iktidar savaşını konu alan dizinin final çekimleri tamamlandı. 11 Aralık'ta başlayan dizi 26. bölümü ile ekran macerasını bitirecek.