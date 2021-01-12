Star dizisinde şok gelişme Sefirin Kızı'ndaki başrol oyuncusu bıraktı
Star TV'nin iki sezondur ekrana gelen dizisi Sefirin Kızı dizisinden ard arda gelen ayrılık haberleri üzdü! En ilginç veda ise başrol oyuncusunun gidişi ile yaşanacak. Başka bir diziyle anlaştı bile!
Hikayesi ve oyuncu kadrosu ile 2 sezondur Star TV'de büyük ilgiyle izlenen dizi Sefirin Kızı'ndan gelen son haberler kötü. Pazartesi akşamları ekrana gelen dizide ard arda ayrılıklar yaşanacak. Seyirci asıl şok edecek veda ise başrol oyuncusunun gidişi ile yaşanacak.
Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar ile daha çocuk yaştayken Bodrum'a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare'nin imkansızlıklarla dolu aşk hikayesinin anlatıldığı Sefirin Kızı dizisinin başrollerinde Sancar karakteriyle Engin Akyürek, Nare karakterine Neslihan Atagül var.
Bilindiği üzere dizinin senaryosunu daha önce ATV'de ses getiren Sen Anlat Karadeniz dizisinin senaristleri Ayşe Ferda Yılmaz ve Nehir Erdem yapıyordu. Fakat dizideki ilk yaprak dökümü senaristlerin değişmesi ile başladı.
Her hafta reytinglerde kanalın yüzünü güldüren dizinin senaryosu artık Eylem Canpolat ile Ozan Aksungur’un güçlü kalemine emanet. Geçen hafta Gediz ile aralarında aşk başlaması beklenen Deniz Işın’ın oynadığı Sahra karakteri diziden ayrılmıştı. Fakat dizideki yaprak dökümü bu kadarla kalmadı...