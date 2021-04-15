Sefirin Kızı dizisi yayınlandığı ilk günlerde Star TV'nin reytinglerde yüzünü güldürmüştü. Ancak Neslihan Atagül'ün rahatsızlanarak diziye veda etmesinin ardından bir türlü toparlanamayan ve giderek seyircisini kaybeden Sefirin Kızı'ndan üzen haber geldi. Star TV, Sefirin Kızı dizisinin fişini çekti, dizi final yapıyor. Sefirin Kızı'nın yerine pazartesi günü yayınlanacak yeni dizi bile hazır!