Star Benzemez Kimse Bize'yi bitirdi Mustafa Keser Bülent Ersoy'a saydırdı
Star TV'nin büyük umutlarla yayına soktuğu müzik, sohbet ve eğlence porgramı Benzemez Kimse Bize'nin ekran hayatı sadece 2 bölüm sürdü. Star programın fişini çekti. Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in sunduğu programdan ilk sitem dolu ilk açıklama Keser'den geldi
Daha ilk bölümüyle olaylı başlayan ve Bülent Ersoy programa alkollü mü çıktı iddiası ile günlerce konuşulan Star TV programı Benzemez Kimse Bize'den beklenen haber geldi ve Star programı yayından kaldırdığını duyurdu.
Star TV ekranlarının iddialı yapımları arasında yer alan Benzemez Kimse Bize'nin yayın hayatı çok kısa sürdü. Şu sıralar sahte PCR testi iddiaları nedeniyle orkestrasının tutuklanmasıyla gündemde olan Bülent Ersoyve Mustafa Keser'in sunduğu program sadece 2 bölüm yayında kalabildi.
ogramın yayından kaldırılmasının ardından sitem dolu bir paylaşımda bulunan Mustafa Keser, "Bütün aksaklıklar sayın Bülent Ersoy'un yersiz kapris ve tutumundan kaynaklanmıştır" dedi.
Yersiz kapris ve tutumundan kaynaklanmıştır:
Mustafa Keser de sosyal medya hesabından programın bitiş nedeni hakkında sitem dolu açıklamalarda bulundu. Aksaklıkların Ersoy'dan kaynaklı olduğunu belirten Keser, "Bütün aksaklıklar sayın Bülent Ersoy'un yersiz kapris ve tutumundan kaynaklanmıştır" dedi.