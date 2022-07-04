"Şşşttt" şarkısıyla dikkatleri üzerine çekmişti! Merve Boluğur'un ikinci şarkısı yolda!

2006-2007 yıllarından ekranların ilgiyle izlenen dizisi Acemi Cadı da hayat verdiği Ayşegül karakteriyle adından söz ettiren oyunculuk kariyerini rafa kaldırarak müziğe yönelen sevilen oyuncu Merve Boluğur çıkardığı "Şşşşt" şarkısıyla gündeme bomba gibi düşmüştü. Boluğur geçtiğimiz günlerde ikinci şarkısının hazırlıklarını yaptığını söyledi. Güzel oyuncu "Yakında yeni bir şarkı geliyor. Sözlerini yazdım. Bu kez müziği de benden olacak" diyerek açıkladı... İşte tüm detaylarıyla