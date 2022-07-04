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"Şşşttt" şarkısıyla dikkatleri üzerine çekmişti! Merve Boluğur'un ikinci şarkısı yolda!

"Şşşttt" şarkısıyla dikkatleri üzerine çekmişti! Merve Boluğur'un ikinci şarkısı yolda!

Acemi Cadı dizisinde canlandırdığı Ayşegül karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran, oyunculuk kariyerini geride bırakarak müziğe yönelen sevilen oyuncu Merve Boluğur çıkardığı "Şşşşt" şarkısıyla gündeme oturmuştu. Boluğur geçtiğimiz günlerde ikinci şarkısının hazırlıklarını yaptığını söyledi.

"Şşşttt" şarkısıyla dikkatleri üzerine çekmişti! Merve Boluğur'un ikinci şarkısı yolda!

2006-2007 yıllarından ekranların ilgiyle izlenen dizisi Acemi Cadı da hayat verdiği Ayşegül karakteriyle adından söz ettiren oyunculuk kariyerini rafa kaldırarak müziğe yönelen sevilen oyuncu Merve Boluğur çıkardığı "Şşşşt" şarkısıyla gündeme bomba gibi düşmüştü. Boluğur geçtiğimiz günlerde ikinci şarkısının hazırlıklarını yaptığını söyledi. Güzel oyuncu "Yakında yeni bir şarkı geliyor. Sözlerini yazdım. Bu kez müziği de benden olacak" diyerek açıkladı... İşte tüm detaylarıyla 

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"Şşşttt" şarkısıyla dikkatleri üzerine çekmişti! Merve Boluğur'un ikinci şarkısı yolda!

İkinci şarkısı yolda 

Oyunculuğu bırakıp müziğe yönelen Merve Boluğur, "Şşşttt" adlı şarkısıyla olay olmuştu. Boluğur, ikinci şarkısını çıkarmaya hazırlandığını söyledi. Üstelik bu kez, müziği de kendisi yapacak.

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"Şşşttt" şarkısıyla dikkatleri üzerine çekmişti! Merve Boluğur'un ikinci şarkısı yolda!

Müzik kariyerine adım atmıştı

Acemi Cadı, Küçük Sırlar, Muhteşem Yüzyıl gibi yapımlarda rol almış olan oyuncu Merve Boluğur, ekranlara ara verdi. Merve Boluğur oyunculuğu rafa kaldırmış, şarkıcılığa soyunmuştu.

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"Şşşttt" şarkısıyla dikkatleri üzerine çekmişti! Merve Boluğur'un ikinci şarkısı yolda!

Müzik dünyasına giriş yapmıştı

Boluğur, sözlerini kendisinin yazdığı "Şşşttt" adlı ilk şarkısını çıkararak, müzik dünyasına giriş yapmıştı.

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