SSK'lı, Bağ-Kur’lu milyonları ilgilendiriyor! Hangisinden emekli olmak daha avantajlı işte yanıtı
Tüm çalışanlar ne zaman emekli olacaklarını merak ediyor. Emeklilik sürecinde yüksek maaş almak isteyenler ise SSK'dan mı yoksa Bağ-Kur'dan mı emekli olmanın daha avantajlı olacağını araştırıyor. İşte merak edilenlerin yanıtları...
Herkes emekli olma hayalini kuruyor. Vatandaşların ise en çok sorduğu soruların başında ‘SSK’dan mı emekli olmak daha avantajlı, Bağ-Kur’dan mı?’, ‘işyeri sahipleri SSK’dan emekli olabilir mi?’ geliyor. Kimileri hem SSK’lı hem de Bağ-Kur’lu çalışanların geçmişteki hizmetlerini nasıl birleştireceklerini merak ediyor. Önce, işyeri sahiplerinin ya da ortakların Bağ-Kur’dan mı, yoksa SSK’dan mı emekli olabileceklerine değinelim.
Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın yazısı:
Aslında soruların temelinde yatan gerekçe, şirket sahipleri ve ortakları, emeklilik şartlarının daha kolay, emeklilik gelirlerinin de daha iyi olması nedeniyle Bağ-Kur’dan (4/B) değil de SSK’dan (4/A) emekli olmak istiyor. Peki, bu mümkün mü?
Şirket sahipleri, ortakları ve kendi adına çalışanlar, yani Bağ-Kur’lular, 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren kendi şirketlerinde SSK’lı olarak çalışamıyor, kendilerini SSK’lı gösteremiyorlar. Bağ-Kur’lu olmak zorundalar ve Bağ-Kur üzerinden, yani 4/B’li olarak emekli olmak durumundalar.
BĞ-KUR mu, SSK mı?
Şirket ortakları ile ilgili şöyle bir durum da var; önceden Bağ-Kur’lu olan şirket ortakları sonradan SSK’lı olsalar da sigortalılıkları geçerli olmuyor.