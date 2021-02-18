SSK'lı, Bağ-Kur’lu milyonları ilgilendiriyor! Hangisinden emekli olmak daha avantajlı işte yanıtı

Herkes emekli olma hayalini kuruyor. Vatandaşların ise en çok sorduğu soruların başında ‘SSK’dan mı emekli olmak daha avantajlı, Bağ-Kur’dan mı?’, ‘işyeri sahipleri SSK’dan emekli olabilir mi?’ geliyor. Kimileri hem SSK’lı hem de Bağ-Kur’lu çalışanların geçmişteki hizmetlerini nasıl birleştireceklerini merak ediyor. Önce, işyeri sahiplerinin ya da ortakların Bağ-Kur’dan mı, yoksa SSK’dan mı emekli olabileceklerine değinelim.