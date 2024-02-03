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SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek zam Resmi Gazete'de yayınlandı! Paralar hesaplara yatıyor

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SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek zam Resmi Gazete'de yayınlandı! Paralar hesaplara yatıyor

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak ayı zammını yüzde 49.25'e çıkaran, en düşük emekli aylığını da 10 bin TL'ye yükselten yasa değişikliği Cumhurbaşkanı Recep tayip Erdoğan tarafından onaylanarak Resmi Gazete'de yayınlandı. Emeklilerin zam farkları bir hafta içerisinde hesaplara yatırılacak...

SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek zam Resmi Gazete'de yayınlandı! Paralar hesaplara yatıyor

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bu haberdeydi. TBMM Genel Kurulunda kabul edilen; çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek zam Resmi Gazete'de yayınlandı! Paralar hesaplara yatıyor

Emekli maaşı zammı kararı bekleyenlerin gözü kulağı yayımlanacak karardaydı... Resmi Gazete'de yer alan kanuna göre, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarında ocak ödeme dönemi itibarıyla geçerli olacak 6 aylık artış oranı yüzde 49,25 oldu.

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SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek zam Resmi Gazete'de yayınlandı! Paralar hesaplara yatıyor

En düşük emekli aylığı 10 bin TL oldu

En düşük emekli aylığı, ocak ödeme döneminden itibaren uygulanmak üzere 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltildi. Peki zam farkları ne zaman ödenecek?

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SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek zam Resmi Gazete'de yayınlandı! Paralar hesaplara yatıyor

Zam farkları hesaplara yatıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zamdan kaynaklı farkların, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yaklaşık 1 hafta içerisinde hesaplara yatırılacağını açıklamıştı.

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