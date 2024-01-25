SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek zam Meclis'te kabul edildi! Hangi emekli kaç TL alacak? Kuruşu kuruşuna zamlı emekli maaşları

Ek zamlar haftaya hesaplarda

Yeni zamla birlikte oluşan 3 bin 693 liralık fark ise yasal düzenlemenin ardından en geç gelecek hafta hesaplara yatırılacak. Kök aylığı 10 bin lira seviyesinde olan bir emeklinin yeni aylığı 14 bin 925 lira, 12 bin 500 lira olanın 18 bin 656 lira, 15 bin lira olanın 22 bin 387 lira, 20 bin lira olanın da 29 bin 850 lira olacak.