SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek zam Meclis'te kabul edildi! Hangi emekli kaç TL alacak? Kuruşu kuruşuna zamlı emekli maaşları
SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaş zamlarını yüzde 49.25'e, en düşük emekli maaşını da 10 bin TL'ye yükselten kanun teklifi Meclis'te kabul edildi. Böylece Ocak ayı başında yüzde 37 olarak güncellenen emekli maaş zamları bir kez daha değişti. İşte kuruşu kuruşuna yeni zamlı maaşlar...
Milyonlarca emeklinin 'ne zaman çıkacak' diye beklediği SSK ve Bağ-Kur emekli zammını yüzde 49.25'e, en düşük emekli aylığını da 10 bin liraya yükselten düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Meclis'ten geçen düzenleme Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onaylamasının ardından Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girecek. Ek zam ne zaman ödenecek? Zamlı emekli maaşları kaç lira oldu? İşte kuruşu kuruşuna hesap ve yeni maaş tablosu...
TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden İşsizlik Sigortası ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde emeklileri ilgilendiren maddeler kabul edildi. Böylece en düşük emekli aylığı 10 bin TL olacak. Zam oranı da yüzde 49.25 olarak güncellenecek. Yeni açıklanan zam oranı ile emeklilerin maaş hesapları da değişti.
Kök aylıklar yeniden hesaplanacak
SSK, Bağ-Kur emeklisinin yüzde 37.57 olan enflasyon zammı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 5 puan eklemesiyle önce yüzde 42.6'ya, son talimatla da yüzde 49.25'e çıkarıldı. Ekonomi yönetimi ücret artışına ilişkin etki analizini Erdoğan'la paylaşırken, 6 puanlık ikinci ek zammın maliyeti yaklaşık 50 milyar lira hesaplandı.
Ek zamlar haftaya hesaplarda
Yeni zamla birlikte oluşan 3 bin 693 liralık fark ise yasal düzenlemenin ardından en geç gelecek hafta hesaplara yatırılacak. Kök aylığı 10 bin lira seviyesinde olan bir emeklinin yeni aylığı 14 bin 925 lira, 12 bin 500 lira olanın 18 bin 656 lira, 15 bin lira olanın 22 bin 387 lira, 20 bin lira olanın da 29 bin 850 lira olacak.